iOS 15: mai così pochi aggiornamenti da parte degli utenti, perché?

iOS 15 è stato pubblicato in tutto il mondo il 20 settembre: a distanza di qualche giorno dal lancio, il portale Mixpanel ha pubblicato un report sul numero di smartphone Apple aggiornati all'ultima versione di iOS. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, le statistiche non sono affatto positive per Apple.

Il report di Mixpanel analizza la percentuale di aggiornamenti effettuati tra il 20 settembre e le 18:00 del 22 settembre, stabilendo che solo l'8,5% degli iPhone ha ricevuto l'update a iOS 15. Nel caso di iOS 14, invece, la percentuale di dispositivi aggiornati nello stesso lasso di tempo era pari al 14,5%. La differenza è dunque piuttosto marcata, e sembra indicare che gli utenti non siano particolarmente interessati a iOS 15.

I dati mostrerebbe un'inversione del trend consolidato da Apple negli ultimi anni, che ha fatto segnare continui record di aggiornamento nei primissimi giorni dall'uscita di un nuovo sistema operativo. I motivi della mancata adozione di iOS 15 potrebbero essere molteplici: tra di essi spiccano le preoccupazioni per i bug alla sicurezza emersi su iPhone e i problemi di storage di iOS 15, che hanno portato alla release anticipata di iOS 15.1 in beta per gli sviluppatori.

Un'altra ragione che avrebbe spinto gli utenti a posticipare l'aggiornamento potrebbe essere la scelta da parte di Apple di continuare a garantire patch di sicurezza per iOS 14, permettendo agli utenti di attendere che iOS 15 sia più stabile prima di passare al nuovo sistema operativo. Infine, bisogna ricordare che i dati di Mixpanel non sono ufficiali, quindi potrebbero non corrispondere alla realtà, anche se il portale si è finora distinto per la propria affidabilità.