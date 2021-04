iOS 15, quando verrà presentato da Apple? Quali saranno le novità?

L'aggiornamento a una nuova versione di iOS è sempre un evento "elettrizzante" per gli appassionati del mondo della tecnologia. D'altronde, non sono in pochi coloro che non vedono l'ora di scoprire cosa si è inventata Apple. Non sorprende, dunque, il fatto che iOS 15 sia già al centro dei riflettori.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nelle ultime ore stanno emergendo online varie indiscrezioni relative alla possibile data di annuncio del prossimo "grande aggiornamento" del sistema operativo degli iPhone. Ricordiamo che in questi giorni gli utenti hanno gli occhi puntati sull'ormai imminente arrivo di iOS 14.5, ma nel frattempo rumor e leak stanno andando oltre.

iOS 15 dovrebbe infatti "farsi vedere" durante l'edizione 2021 della WWDC (World Wide Developers Conference), che si terrà dal 7 giugno all'11 giugno. Proprio il primo giorno della kermesse potrebbe dunque coincidere con l'arrivo delle prime informazioni ufficiali relative al prossimo "grande update" lato software.

In ogni caso, tra le novità di iOS 15 ci dovrebbe essere un rinnovato sistema di notifiche. Infatti, a quanto pare, la società di Cupertino starebbe pensando di far scegliere all'utente se sta guidando, lavorando, si appresta a dormire o quant'altro. Impostando la corretta "modalità" dal menu presente nella schermata di blocco o nel Centro di controllo, il dispositivo "recapiterà" le notifiche in modo diverso, a seconda dell'attività scelta.

A questo si dovrebbe aggiungere anche un sistema di risposte automatiche ampliato, utile mentre si stanno svolgendo le succitate azioni. Non dovrebbe poi mancare un focus rivolto alla privacy, nonché una revisione della schermata Home su iPadOS (si vocifera del "più grande cambiamento dal 2010 a oggi").

In ogni caso, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Staremo a vedere.