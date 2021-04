iOS 15 rinnoverà il sistema di notifiche e la home screen di iPad: gli ultimi rumor

Mentre siamo in attesa di iOS 14.5, Bloomberg ha pubblicato un nuovo rapporto che si sofferma sulle novità che potrebbe introdurre Apple con iOS 15. La nuova generazione dell'OS mobile dovrebbe essere presentata nel corso della WWDC di Giugno, ma vediamo cosa dice Mark Gurman.

Come si può leggere nel rapporto di Bloomberg, infatti, Apple starebbe preparando un importante rinnovamento per il suo software mobile, che porterà ad una serie di modifiche sostanziali.

In particolare, si parla di un nuovo sistema di gestione delle notifiche, ma anche una homescreen ridisegnata per iPadOS, a cui dovrebbe aggiungersi una schermata di blocco aggiornate, e nuove opzioni per la privacy per i dispositivi di fascia alta.

Nello specifico, Gurman osserva che l'azienda di Cupertino starebbe pianificando il lancio di una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di impostare diverse preferenze per le notifiche. Queste novità saranno incluse in un nuovo menù che consentirà di selezionare se si sta guidando, lavorando, dormendo o di impostare categorie a loro scelta: a seconda di cosa si sceglie, cambierà il modo in cui si comporterà il telefono. Il menù verrà visualizzato in una schermata di blocco aggiornata e nel centro di controllo.

Prevista anche l'introduzione di un'opzione per impostare delle risposte automatiche ai messaggi a seconda della modalità attivata.

Apple inoltre starebbe anche lavorando per portare i widget sulla home screen di iPad, in stile iPhone. Gli utenti dovrebbero essere in grado di sostituire l'intera griglia di app con soli widget.

Gli ingegneri e sviluppatori del colosso di Cupertino starebbero anche lavorando su iMessage, per metterlo in competizione con Whatsapp, ma non è chiaro che tipo di modifiche potrebbero arrivare sull'app.

Dal fronte della privacy, Apple con iOS 15 dovrebbe lanciare un nuovo menù per la privacy che mostrerà agli utenti quali app stanno raccogliendo silenziosamente dati su di loro.

Gurman chiude il rapporto affermando che la nuova versione di macOS dovrebbe essere caratterizzata da aggiornamenti minori.