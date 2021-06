iOS 15, quali saranno gli smartphone compatibili? C'è persino iPhone SE 2016!

La conferenza legata all'edizione 2021 della Worldwide Developers Conference di Apple si è conclusa da poco, ma ci sono già informazioni importanti relative agli aggiornamenti dei sistemi operativi appena svelati. In particolare, è arrivata la lista degli smartphone compatibili con iOS 15.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MacRumors, il prossimo grande aggiornamento del sistema operativo dell'azienda di Tim Cook sarà compatibile con tutti i dispositivi che supportano iOS 14. Sì, avete capito bene: se il vostro attuale iPhone è aggiornato all'ultima versione, in futuro riceverete anche l'update a iOS 15.

Si tratta sicuramente di una notizia importante: pensate che nella lista degli smartphone compatibili c'è persino l'iPhone SE del 2016 (prima generazione), che ormai possiamo definire "immortale". Ricordiamo che questo modello è andato "in pensione" nel 2018. Certo, bisognerà vedere come girerà poi all'atto pratico il sistema operativo su un dispositivo come questo, che ha già cinque anni sulle spalle, ma la compatibilità non manca.

In ogni caso, la lista completa dei dispositivi che riceveranno iOS 15 è quella di seguito.

Gli smartphone e iPod compatibili con iOS 15

Tutta la gamma iPhone 12;

Tutta la serie iPhone 11;

‌iPhone‌ XS;

‌iPhone‌ XS Max;

iPhone XR;

‌iPhone‌ X;

‌iPhone‌ 8;

‌iPhone‌ 8 Plus;

‌iPhone‌ 7;

‌iPhone‌ 7 Plus;

‌iPhone‌ 6s;

‌iPhone‌ 6s Plus;

‌iPhone SE‌ (prima generazione) ;

; ‌iPhone SE‌ (seconda generazione);

iPod touch (settima generazione).

Ricordiamo che su queste pagine potete approfondire le novità dell'appena annunciato iOS 15.

Gli iPad che supportano iPadOS 15

Per quel che riguarda, invece, gli iPad, i modelli coinvolti sono i seguenti.

Tutti gli ‌iPad‌ Pro;

iPad‌‌ (ottava generazione);

‌iPad‌‌ (settima generazione);

‌iPad‌‌ (sesta generazione);

‌iPad‌‌ (quinta generazione);

‌‌iPad‌‌ mini 5;

‌‌iPad‌‌ mini 4;

iPad Air (quarta generazione);

‌iPad Air‌ (terza generazione);

‌‌iPad‌‌ Air 2.

Per chi non lo sapesse, iPadOS 15 introduce grandi novità, a partire dalla schermata Home.