iOS 15, storage pieno senza motivo? Si tratta di un bug, nel frattempo esce iOS 15.1

Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 15 in Italia da relativamente poche ore, ma è già tempo di analizzare bug e update legati alla nuova versione dell'OS degli iPhone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e Apple Insider, alcuni utenti che hanno scelto di passare essenzialmente sin da subito da iOS 14 a iOS 15 hanno riscontrato un bug relativo allo storage. Più precisamente, non sono in pochi coloro che hanno segnalato la comparsa di un messaggio inaspettato nelle Impostazioni: "storage dell'iPhone quasi pieno" ("iPhone Storage Almost Full").

Quest'ultimo a quanto pare fa capolino anche nel caso la memoria dello smartphone sia ben lontana dall'essere utilizzata interamente. In ogni caso, in realtà il problema non è grave, in quanto l'effettivo spazio a disposizione dell'utente sembra rimanere comunque quello corretto. Tuttavia, questo messaggio sembra essere persistente e dunque ha dato qualche "noia" a coloro che hanno riscontrato il bug.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Wccftech e MacRumors, nella giornata del 21 settembre 2021 Apple ha rilasciato la versione beta di iOS 15.1 agli sviluppatori. Quest'ultima a quanto pare "riabilita" la funzionalità SharePlay e consente agli utenti, perlomeno all'estero, di aggiungere ad Apple Wallet ulteriori informazioni legate alla vaccinazione relativa al COVID-19, in modo da poter accedere più rapidamente all'ormai ben noto QR code.