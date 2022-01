iOS 15, gli utenti segnalano un grave bug con iMessage: cosa sta succedendo

Nelle ultime ore, sono stati tanti gli utenti che hanno lamentato un grave bug in iOS 15, nella fattispecie con l'applicazione Messaggi che a quanto pare invierebbe conferme di lettura ai mittenti dei messaggi anche se l'impostazione è disabilitata.

Coloro che hanno un pò di familiarità con l'ecosistema Apple, sapranno che nelle impostazioni dei Messaggi (accessibili attraverso il menù Impostazioni e quindi Messaggi) è possibile attivare e disattivare l'invio delle conferme di lettura.

Se attivata, sotto la nuvoletta del messaggio inviato compare l'indicazione "Letto". Contrariamente, invece, solo "Consegnato". Tale impostazione si sincronizza automaticamente con tutti i dispositivi Apple legati allo stesso Apple ID.

Negli ultimi giorni però le segnalazioni del bug sono aumentate, complice anche il maggior utilizzo dell'applicazione a causa dello scambio dei messaggi di buon anno e buon Natale. Alcuni utenti hanno osservato che riavviando il dispositivo il problema si risolverebbe, almeno temporaneamente, salvo poi ricomparire nuovamente. Come osservato da Glenn Fleishman di Macworld, anche in passato erano arrivate segnalazioni di questo tipo ed il bug ricomparirebbe ciclicamente, segno che è necessario un intervento da parte di Apple.

Proprio il colosso di Cupertino almeno al momento non ha diffuso alcun tipo di commento a riguardo, e non è chiaro se sia già al lavoro su un fix o meno. Di recente Apple ha smesso di firmare iOS 15.1.1, impedendo il downgrade dell'OS, ma il problema non sarebbe legato ad una specifica versione del sistema operativo.