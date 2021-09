iOS 15, utenti segnalano malfunzionamenti del touchscreen: la soluzione provvisoria

iOS 15 è disponibile in Italia da nove giorni introducendo molte funzionalità interessanti sui dispositivi mobili del colosso di Cupertino, dagli ultimissimi iPhone 13 ai più datati iPhone 6s e iPod Touch di settima generazione. Tuttavia, non mancano alcuni bug importanti, tra cui un problema di risposta al tocco del display.

Le segnalazioni dell’utenza non sono mancate su molte piattaforme, dalla più popolare Twitter al subreddit ufficiale iOSBeta: esse coprono varie manifestazioni di questo bug, dalla funzione “Tap to Wake” che risulta funzionare in maniera quasi completamente casuale all’impossibilità di premere certe parti dello schermo su app specifiche. In poche parole, lo schermo sembra non registrare gli input tattili dell’utente in momenti casuali.

Questo bug è stato segnalato in particolare dai possessori di smartphone della serie iPhone 13, ma non mancano anche testimonianze da parte dei proprietari di iPhone precedenti con iOS 15 installato. Il team ufficiale di Supporto Apple al momento non ha ancora fornito una soluzione definitiva, sebbene le segnalazioni online ci siano ancora dai primi giorni di lancio di iOS 15. L’unica soluzione provvisoria per aggirare il problema momentaneamente è il riavvio forzato dell’iPhone, il quale consente agli utenti di utilizzare il touchscreen senza problemi per diverse ore prima che si presenti nuovamente il problema.

Nel mentre in rete sono apparsi anche i test sull’impatto di iOS 15 sulla durata della batteria degli iPhone.