iOS 15 si fa vedere in un primo concept: widget interattivi e multitasking

In seguito alle prime indiscrezioni relative agli smartphone supportati, si torna a vociferare in merito ad iOS 15. Infatti, le aspettative relative a questa versione sembrano essere alte.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog, è stato pubblicato online, più precisamente sul canale YouTube the Hacker 34, un video concept che immagina le novità che Apple potrebbe introdurre nel 2021 con il prossimo "grande aggiornamento" del suo sistema operativo per iPhone.

L'autore del concept ha cercato di non esagerare, provando a mettere in campo delle idee interessanti e realistiche che la società di Cupertino potrebbe effettivamente pensare di adottare con iOS 15. Scendendo maggiormente nel dettaglio, il concept mostra dei widget interattivi. Ad esempio, c'è la possibilità di mettere in pausa la musica, di dare un'occhiata ai propri follower e di segnare la lista della spesa direttamente dai widget, senza nemmeno dover aprire le apposite applicazioni.

Si passa poi a una modalità Always On con dei mini widget, nonché a una funzionalità "Split View" per iPhone, che consente di dividere lo schermo e utilizzare più applicazioni contemporaneamente. Tra l'altro, non manca la possibilità di trascinare verso il basso una notifica per aprirla in Split View. Il concept contiene inoltre altre idee interessanti. Apple introdurrà veramente alcune di queste funzionalità? Staremo a vedere.