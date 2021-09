iOS 15, watchOS 8 e tvOS 15 sono già disponibili: ecco come installarli prima del lancio

A margine del keynote di ieri pomeriggio, Apple ha annunciato la data di lancio di iOS 15, watchOS 8 e tvOS 15. I nuovi sistemi operativi arriveranno al pubblico il prossimo 20 Settembre ma, seguendo il protocollo classico, il colosso di Cupertino ha già messo a disposizione le Release Candidate.

Ciò vuol dire che se desiderate potete già aggiornare i vostri dispositivi con le versioni definitive dei tre OS. Le Release Candidate infatti rappresentano le build definitive che successivamente verranno messe a disposizione del pubblico. Abbiamo avuto modo di scaricare le RC su iPhone 12 Pro Max, Apple Watch Series 6 ed Apple TV e non abbiamo notato problemi o bug di sorta.

Ma come fare quindi per avere già gli iPhone aggiornati? La procedura è la stessa pubblicata su queste pagine quando abbiamo spiegato come installare la beta di iOS 14.5: vi basterà aprire da iPhone o iPad il sito web dedicato Apple, effettuare il login e quindi fare tap su "Enroll your Devices". Safari provvederà ad installare il profilo beta sul dispositivo, che si riavvierà. A questo punto non dovrete fare altro che aprire l'app Impostazioni, quindi Generali e "Aggiornamento Software" e troverete il nuovo iOS 15 o iPadOS 15.

La procedura è la stessa anche per Apple Watch, con la differenza che bisognerà ovviamente scegliere il profilo di watchOS 8. L'update lo troverete nell'app Watch.

Per quanto riguarda tvOS, invece, direttamente dal set top box si può attivare la partecipazione al programma beta dal menù Impostazioni.