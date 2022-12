iOS 16.1.2, ricercatore scova un bug di sicurezza già corretto in iOS 16.2

In attesa di poter mettere le mani su iOS 16.2, che dovrebbe arrivare sugli iPhone tra oggi e domani, il ricercatore di sicurezza Simo36 ha pubblicato su Twitter uno screenshot che mostrava una vulnerabilità su un iPhone 14 basato su iOS 16.1.2.

Secondo quanto riportato, questa vulnerabilità sarebbe a livello di kernel, e consentirebbe di creare exploit per leggere e scrivere nella memoria dello stesso kernel del dispositivo, il che potrebbe avere ripercussioni anche a livello di assistenza da parte di Apple. Come spiegato da iDownloadblog, però, i bug di questo tipo in passato sono stati utilizzati anche per creare i jailbreak, la pratica diffusa nei primi modelli di iPhone in quanto consentiva di accedere a funzionalità aggiuntive tramite store di terze parti come Cydia.

A rendere preoccupante il tutto ci pensa il fatto che iOS 16.1.2 è l’ultima versione del sistema operativo di Apple a disposizione degli utenti. Tuttavia, occorre sottolineare che nella Release Candidate di iOS 16.2 l’exploit sembra essere stato corretto, motivo per cui è consigliabile effettuare l’aggiornamento rapidamente non appena sarà disponibile. Ovviamente vi aggiorneremo non appena l’aggiornamento sarà rilasciato da parte di Apple, ma visto che la RC è stata pubblicata la scorsa settimana, tra oggi e domani potrebbe arrivare le notifica.