iOS 16.1 in arrivo il 24 Ottobre, già disponibile la RC: tutte le novità

Il 24 Ottobre 2022 non vedranno la luce solo iPadOS 16.1 e macOS Venture, ma anche iOS 16.1, il primo major update per il sistema operativo per smartphone della società di Cupertino. Nella serata di ieri è già stata lanciata la Release Candidate per tutti coloro che hanno installato il profilo beta, e sono state annunciate le novità che porterà.

La principale è rappresentata dalla Libreria Foto di iCloud Condivisa, che semplificherà la condivisione di foto con familiari ed amici attraverso l’applicazione Foto. Grazie a questa funzione, sarà possibile creare librerie con altre cinque persone, che potranno aggiungere, modificare o rimuovere foto direttamente tramite iCloud.

Con iOS 16.1 viene introdotto anche il supporto alle Live Activity per le app di terze parti su iPhone 14 pro, ma anche l’opzione per la ricarica pulita (che sembrerebbe confinata agli Stati Uniti) di iPhone, il supporto per gli accessori Matter, la possibilità di accedere agli allenamenti di Apple Fitness+ senza Apple Watch, il supporto Reachabiity per la Dynamic Island ed ovviamente una serie di correzioni di bug e problemi lamentati dagli utenti.

Il lancio, come dicevamo poco sopra, è previsto per lunedì prossimo.Solitamente Apple è pubblica gli aggiornamenti poco prima di cena in Italia. Chiaramente vi informeremo non appena sarà disponibile.