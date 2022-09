iOS 16.1, attenzione: la beta 'rompe' il GPS su iPhone 14 Pro e Pro Max

Apple ha rilasciato la beta di iOS 16.1 solo qualche giorno fa, ma già arrivano le segnalazioni di un importante problema con la connettività GPS di iPhone 14 Pro. La feature, infatti, verrebbe completamente "rotta" dall'aggiornamento all'ultima verso beta di iOS.

A riportare la notizia è Macrumors, che spiega che, dopo l'upgrade ad iOS 16.1 Beta 1, il GPS di vari iPhone 14 Pro e Pro Max ha semplicemente smesso di funzionare. Per questo motivo, il portale consiglia a chiunque desideri utilizzare la geolocalizzazione dello smartphone, il tracciamento della posizione o, semplicemente, app come Mappe, di non scaricare la nuova beta.

Ovviamente, iOS 16.1 è ancora in Beta 1, perciò possiamo aspettarci che il problema venga presto risolto con la Beta 2 del software. Tuttavia, visto che al momento un fix ancora non esiste, l'unica cosa che potete fare se vi trovate di fronte al problema è effettuare il downgrade ad iOS 16.0.1 o aspettare che Apple risolva il bug.

D'altro canto, se possedete un iPhone 14 i motivi per aggiornare a iOS 16.1 sono nulli, almeno per il momento, dal momento che la maggiore novità dell'update risiede nell'ampliamento della compatibilità del nuovo indicatore di batteria a smartphone quali iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini e iPhone XR.

È comunque possibile che il bug segnalato su iPhone 14 Pro e Pro Max dipenda dal supporto per il GPS dual-frequency, che è un'esclusiva proprio dei due Melafonini di fascia alta. La feature permette agli iPhone di ricevere segnale GPS sia dai satelliti che operano con la frequenza L1, più antiquata, che con la frequenza L5, più recente e che riesce a passare attraverso edifici e alberi. Intanto, comunque, anche iOS 16 "base" presenta un bug su iPhone 14, che ne impedisce l'attivazione tramite rete Wi-Fi.