iOS 16.1 aumenta la durata della batteria di iPhone? La risposta in un test

Sono passati sei giorni esatti dal lancio ufficiale di iOS 16.1, e sul web iniziano ad emergere i primi test della batteria, che come sempre vengono effettuati a seguito del lancio dei major update per capire se abbia effettivamente migliorato l’autonomia degli iPhone.

Il popolare canale iDevicehelp su YouTube ha pubblicato un filmato in cui mette a confronto la durata della batteria degli ultimi iPhone Pro Max, prima su iOS 16.0.3 e poi su iOS 16.1.

La prova è stata effettuata su iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max e iPhone 14 Pro Max, i quali sono “morti” in questo stesso ordine su iOS 16.0.3. Nel momento in cui è stato aggiornato ad iOS 16.1, invece, sorprendentemente è stato l’iPhone 13 Pro Max ad avere la meglio, mentre iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max ed iPhone 14 Pro Max hanno beneficiato di più di un’ora di durata della batteria con una singola carica grazie all’aggiornamento.

Nella fattispecie, l’iPhone 12 Pro Max è durato circa un’ora in più, l’iPhone 14 Pro Max è durato un’ora e mezza in più e l’iPhone 13 Pro Max è durato ben due ore e mezza in più.

Tra le principali novità di iOS 16.1 troviamo anche l’arrivo delle Live Activities su iPhone 14 Pro, che sono già supportate da varie app.