iOS 16.1, la nuova beta modifica la Dynamic Island: le novità per iPhone 14 Pro e Pro Max

Solo ieri è emerso che iOS 16.0.3 sarà presto lanciato da Apple per risolvere una serie di annosi bug del suo ultimo sistema operativo mobile. Oggi, però, il colosso di Cupertino ha pubblicato una nuova beta di iOS 16.1 che modifica il design della Dynamic Island di iPhone 14 Pro e Pro Max.

Come potete facilmente vedere dall'immagine in calce, infatti, nella nuova beta di iOS 16.1 la Dynamic Island riceverà un bordo grigio, che avrà lo scopo di renderla più facilmente visibile anche quando verrà sovrapposta ad uno sfondo scuro o all'UI di colore nero di alcune app in modalità scura. Il bordo, di colore grigio chiaro, sembra essere la risposta di Apple ad alcune critiche mosse dai fan sin dal lancio di iPhone 14 Pro e Pro Max.

Alcuni utenti, infatti, hanno lamentato la difficoltà di distinguere la Dynamic Island dagli elementi dell'UI e dello sfondo del proprio iPhone, con una spiacevole controindicazione: poiché i gesti che "passano sopra" l'Isola Dinamica non vengono riconosciuti dallo smartphone, infatti, per alcuni risultava particolarmente complesso interagire con i menu di certe app o semplicemente abbassare la "tendina" delle notifiche di iOS.

Vi possiamo comunque confermare che i nuovi bordi vengono attivati in automatico con sfondi scuri, mentre non vengono mostrati laddove lo sfondo sia di un coloro più vivo o più chiaro del nero. Inoltre, il "contorno" dell'elemento di UI di iOS 16 per iPhone 14 Pro e Pro Max scompare quando la Dynamic Island non è in uso, risultando dunque molto poco invasivo nell'uso dello smartphone.

Non è chiaro, per il momento, se l'opzione potrà essere disattivata dagli utenti per via manuale oppure se sarà integrata di default nel prossimo aggiornamento del sistema operativo di Apple. In ogni caso, vi ricordiamo che la prima beta di iOS 16.1 è stata rilasciata poco meno di un mese fa, perciò non dovrebbe mancare molto alla release ufficiale dell'update in forma stabile.