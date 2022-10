E' il giorno di iOS 16.1, iPadOS 16.1 e macOS Ventura: orario di disponibilità e novità

Qualche settimana fa, Apple ha annunciato la data di lancio di macOS Ventura oltre che di iOS 16.1 ed iPadOS 16.1. Ebbene, è arrivato il 24 Ottobre 2022 tanto atteso dagli utenti, e mancano poche ore al rollout dei tre aggiornamenti.

Sebbene siano già disponibili le RC di iOS 16.1, iPadOS 16.1 e macOS Ventura, per il lancio pubblico bisogna attendere ancora un pò e come sempre Apple darà il via alla distribuzione dei tre pacchetti intorno alle ore 19 di stasera. Ovviamente vi aggiorneremo non appena saranno disponibili con la classica notizia che pubblicheremo su queste pagine.

Le novità introdotte dai tre aggiornamenti saranno tante.

iOS 16.1 introdurrà la libreria foto condivisa di iCloud, che semplifica la condivisione delle foto con familiari ed amici direttamente dall’app Foto. Saranno disponibili però anche le Live Activity tramite le app di terze parti, che permetteranno agli utenti iPhone di restare aggiornati sugli eventi in tempo reale direttamente nella schermata di blocco o nella Dynamic Island. Negli USA arriva anche il nuovo sistema di ricarica ad energia pulita che come spiegato da Apple “mira a ridurre l’impronta di carbonio dell’iPhone ottimizzando i tempi di ricarica” . Infine, Apple sgancerà Apple Fitness+ da Apple Watch ed il servizio sarà disponibile direttamente da iPhone.

Ancora più corpose le novità di iPadOS 16: arriva lo Stage Manager, il nuovo sistema di multitasking che permette di sovrapporre più finestra. Apple ha anche introdotto l’app Meteo su tablet, per la prima volta assoluta, ma anche migliorato le note scritte a mano, introdotto le app di livello desktop con funzionalità ottimizzate, migliorato l’app File che permette di cambiare le estensioni dei file e visualizzare le dimensioni delle cartelle, ed apportato delle modifiche in background al sistema.

Con macOS Ventura, invece, arriva la Continuity Camera che permette di utilizzare l’iPhone come webcam, ma anche lo Stage Manager che facilita l’organizzazione delle app e delle finestre. Anche in questo caso, apportati piccoli ma significativi miglioramenti a Safari e Mail.