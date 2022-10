iOS 16.1, iPadOS 16.1, macOS Ventura e watchOS 9.1 disponibili in Italia

Come ampiamente preannunciato qualche ora fa, Apple lancia oggi i nuovi aggiornamenti per i propri sistemi operativi. Da qualche minuto, infatti, il colosso di Cupertino ha dato il via alla distribuzione di iPadOS 16.1, iPadOS 16.1, macOS Ventura e watchOS 9.1.

Il download può essere effettuato in maniera totalmente gratuita da iPhone, iPad, Apple Watch (tramite l’applicazione Watch installata su iPhone) e dai MacBook compatibili.

Per iPadOS 16 si tratta della prima release, dal momento che lo scorso agosto Apple aveva annunciato il rinvio di iPadOS 16 a causa di alcuni ritardi con lo sviluppo del sistema operativo rispetto alla controparte per iPhone. L’aggiornamento porta con se tante novità destinate a cambiare il modo di interagire con l’iPad, tra cui figura lo Stage Manager che arriva anche su macOS Ventura insieme alla Continuity Camera, l’opzione svelata durante la conferenza tenuta alla WWDC che, di fatto, sostituisce le webcam tradizionali con l’iPhone.

Su iOS 16.1, invece, arriva finalmente la libreria foto condivisa di iCloud, ma anche le Live Activities direttamente nella Dynamic Island per le app di terze parti.

Come sempre, consigliamo di effettuare il backup dei dispositivi prima di procedere con l’installazione, e di effettuare il download sotto una connessione WiFi stabile con il device collegato alla rete elettrica.