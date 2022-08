iOS 16.1 permetterà di eliminare l'app Wallet da iPhone ed iPad per evitare cause legali

Con lo sviluppo di iOS 16 praticamente terminato, le attenzioni degli ingegneri Apple sono verso le ottimizzazioni della versione principale del nuovo OS. Tuttavia, sul web emergono anche rumor che parlano delle possibili novità in arrivo con il primo major update.

Secondo quanto emerso, con iOS 16.1 Apple potrebbe consentire agli utenti di disinstallare l’app Wallet dai dispositivi (iPhone ed iPad), al fine di evitare possibili problemi legali con l’Antitrust.

Attualmente gli utenti possono rimuoverla dalla schermata principale, ma l’app Wallet continuerà ad essere presente nella Libreria App.

Le indicazioni di tale novità sono arrivo dal codice sorgente di iPad OS 16.1, il quale suggerisce che l’app sarà eliminabile anche da iOS 16.1. Tale scelta potrebbe avere un impatto negativo su alcune funzioni principali, tra cui Apple Pay che chiaramente funziona con l’app Wallet per facilitare i pagamenti degli utenti tramite NFC.

Apple però avrebbe preso la decisione per evitare controversie con gli organi di Antitrust sovrannazionali, tra cui quello dell’Unione Europea che lo scorso Maggio l’ha criticata per aver limitato la tecnologia NFC su iPhone. Il pericolo per Apple è che si arrivi ad una multa pesante.

Nel frattempo, sempre dal fronte aggiornamenti nella giornata di ieri Apple ha confermato che iPadOS 16 è in ritardo rispetto ad iOS 16 e salterà una versione.