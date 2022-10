iOS 16.1: risultati delle partite in arrivo sulla Dynamic Island, ma con un grosso limite

Oggi è il giorno di iOS 16.1 e macOS Ventura: Apple, infatti, renderà disponibili i suoi nuovi sistemi operativi per iPhone e Mac, insieme a iPadOS 16.1 per iPad, nelle prossime ore. In attesa della release dei nuovi OS, diamo un'occhiata a una delle feature più interessanti in arrivo sulla Dynamic Island, che farà la felicità di molti sportivi.

La Dynamic Island di iPhone 14 Pro e Pro Max è stata apprezzatissima dai fan, perciò è ovvio che Apple voglia integrarvi quante più nuove funzioni possibile nel minor tempo possibile. Non è dunque un caso che, proprio grazie ad iOS 16.1, la casa di Cupertino aggiungerà la possibilità di monitorare le proprie partite preferite tramite l'interfaccia del punch-hole dei due iPhone 14 top di gamma.

La feature fa parte del più ampio sistema di notifiche "intelligenti" dette Live Activities, ovvero delle particolari notifiche capaci di auto-aggiornarsi direttamente dalla schermata di blocco per riportare informazioni live, esattamente come il punteggio delle partite di calcio, di baseball o di basket. Su iPhone 14 Pro e Pro Max, le Live Activities arriveranno anche sulla Dynamic Island, permettendovi di monitorare il risultato del vostro match preferito mentre usate il telefono per guardare un video, scorrere i social o rispondere alle mail.

Sfortunatamente, però, c'è un piccolo problema: per dire all'iPhone quali match seguire, dovrete aprire l'app Apple TV e "followare" la partita di cui desiderate ricevere i risultati in tempo reale. Viene da sé che, se l'incontro di vostro interesse non è presente sul servizio, non sarà possibile seguirne live il risultato: in altre parole, Apple non vi fornirà l'andamento in tempo reale di tutte le partite in corso, come invece fa per esempio Google tramite il browser Chrome.