iOS 16.1, scoperto un fastidioso bug: l'iPhone si disconnette da solo dal Wi-Fi

Apple ha lanciato iOS 16.1 solo tre giorni fa, implementando su iPhone delle feature molto richieste come le librerie iCloud condivise. Nelle ultime ore, però, alcuni utenti hanno notato un fastidioso bug di iOS 16.1 su tutti i modelli di iPhone, relativo alla loro connettività Wi-Fi.

Come riportano una serie di post su Twitter, che riportiamo in calce, a cui fanno eco diverse segnalazioni su Reddit e sul portale del Supporto Apple, gli iPhone si disconnetterebbero dalla rete Wi-Fi in maniera totalmente arbitraria dopo un lasso di tempo limitato e, ovviamente, senza l'intervento dell'utente.

Secondo quanto riportato dagli utenti, le disconnessioni sarebbero del tutto randomiche e avverrebbero più volte nell'arco della giornata, anche quando non si verificano cambiamenti degni di nota nell'ambiente circostanze (ovvero anche se non viene modificata o riavviata la connessione Wi-Fi, non viene allontanato o avvicinato il telefono al modem e non si passa dalla connettività cellulare a quella Wi-Fi). Insomma, le disconnessioni sarebbero totalmente casuali e l'utente non potrebbe fare nulla per risolverle.

Altri fan hanno aggiunto che il fenomeno si verificherebbe solo con l'iPhone in standby, per esempio durante la notte, e non quando esso viene attivamente utilizzato. Inoltre, pare che nemmeno il riavvio del telefono, il reset alle impostazioni di fabbrica e il ripristino di tutte le impostazioni del Wi-Fi del device possano risolvere il bug.

Il fix al problema potrebbe essere pubblicato insieme a iOS 16.2 nelle prossime settimane: Apple ha infatti già rilasciato la prima beta di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 poche ore fa, perciò il lancio dell'update in versione stabile potrebbe non essere troppo lontano. Per il momento, comunque, non sembrano esistere delle soluzioni per tamponare il problema.