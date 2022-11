iOS 16.2 si avvicina: tante novità in arrivo anche per l'interfaccia grafica

Mentre Apple continua a lavorare ad iOS 16.1.1, che avrà l’obiettivo di correggere alcuni bug segnalati dagli utenti nelle ultime settimane, gli ingegneri stanno anche testando iOS 16.2 per cui ieri è stata lanciata la seconda beta che include una novità importante.

Si tratta di una nuova opzione di accessibilità che, di fatto, permette di scegliere una nuova interfaccia grafica. Si chiama “Modalità di Accessibilità Personalizzata” ed avrà l’obiettivo di fornire un’esperienza più snella su iPhone ed iPad.

Il progetto portava il nome in codice “Clarity” e sostanzialmente mira a sostituire Springboard, vale a dire l’interfaccia principale di iOS. Apple ha descritto internamente questa modalità di accessibilità come “un modo personalizzabile e semplificato di utilizzare iPhone ed iPad”: gli utenti avranno la possibilità di bloccare il proprio dispositivo su un’unica app, ma potranno anche scegliere il layout dell’UI (tra quello a griglia e quello a lista), impostare una password per impedire di modificare questi impostazioni ed altro.

Secondo quanto emerso, quando viene attivata questa modalità, l’interfaccia diventa estremamente semplificata e con il testo più grande.

Tra le altre novità segnalate, in iOS 16.2 dovrebbe debuttare anche il widget per il controllo dei Farmaci, che segue l’introduzione della funzione promemoria. Con l’aggiornamento arriverà anche l’app Freeform su iPhone, iPad e Mac ed alcune piccole modifiche all’app Meteo.

Il lancio di iOS 16.2 sarebbe previsto per metà dicembre.