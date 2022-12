Con iOS 16.2 debutta Freeform: ecco la lavagna collaborativa di Apple anche per Mac

Con il nuovo iOS 16.2 lanciato ieri sera, ha finalmente debuttato Freeform. Si tratta della nuova applicazione presentata e mostrata in via ufficiale dal colosso di Cupertino nel corso della WWDC, che si configura come una lavagna collaborativa che è disponibile anche su iPad e Mac.

Come spiegato da Apple durante il keynote, Freeform è una “lavagna infinita” messa a disposizione di amici, familiari e colleghi su cui appuntare testo, scrivere a mano, ma anche inserire file video ed audio e documenti PDF.

Chiaramente, su iPadOS 16.2 il supporto viene esteso anche alla Apple Pencil, mentre su iPhone si interagisce semplicemente tramite le dita e su Mac con tastiera e mouse. L’applicazione ha oltre 700 opzioni: è possibile inserire forme, testo a mano, evidenziarlo, ma anche creare e salvare forme personalizzate a seconda delle proprie esigenze.

Apple ha anche introdotto la possibilità di allegare ad una lavagna collegamenti a siti web, posizioni su mappe e praticamente tutti i tipi di file. Durante la presentazione ufficiale della WWDC sono anche stati mostrati gli strumenti di collaborazione: è possibile creare lavagne condivise con un massimo di 100 utenti che possono aggiungere ed eliminare contenuti.

In pieno stile Apple, Freeform si integra con tutte le altre principali app della compagnia, tra cui Messaggi e FaceTime.