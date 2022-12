iOS 16.2 disponibile al download in Italia: aggiornamento importante per iPhone

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di iOS 16.2, è giunto il momento di tornare sull'argomento per via del rilascio ufficiale dell'update. Infatti, Apple ha reso disponibile la versione 16.2 di iOS per tutti.

A tal proposito, come fatto notare anche da 9to5Mac, il rollout dell'update è partito nella serata italiana del 13 dicembre 2022. Come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia, possiamo confermarvi che il rilascio è già iniziato anche in Italia (dunque potreste voler effettuare una ricerca degli aggiornamenti disponibili, se avete a disposizione un iPhone compatibile).

Nella notifica di update si legge che "questo aggiornamento introduce Freeform, un'app che offre uno strumento versatile per condividere le idee e dar loro vita. Include anche Sing su Apple Music, miglioramenti alla schermata di blocco e altre funzionalità e risoluzioni di problemi per iPhone". Si fa poi riferimento al limite di 10 minuti per l'opzione "Tutti" di AirDrop, nonché a novità relative all'Always On Display di iPhone 14 Pro e alla cosiddetta Advanced Data Protection per iCloud. Insomma, si tratta di un aggiornamento importante lato feature.

Come sempre, per procedere al download e all'installazione dell'update, vi basta aprire le Impostazioni dell'iPhone (mediante l'apposita icona dell'ingranaggio), selezionare l'opzione "Generali", fare tap sulla voce "Aggiornamento Software", attendere che il sistema effettui la ricerca degli aggiornamenti disponibili e premere sul pulsante "Scarica e installa". Per il resto, come ben potete immaginare, insieme ad iOS 16.2 è arrivato anche l'aggiornamento legato ad iPadOS 16.2. Non mancano inoltre all'appello macOS Ventura 13.1, tvOS 16.2 e watchOS 9.2.