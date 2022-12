iOS 16.2 ed iPadOS 16.2 hanno corretto oltre 30 vulnerabilità: aggiornate subito!

Nella serata di ieri è finalmente arrivato l’atteso iOS 16.2, il major update per iOS 16 che ha introdotto una serie di novità molto interessanti sugli iPhone ed iPad supportati. Apple ha spiegato però che l’aggiornamento guarda anche alla sicurezza ed ha corretto ben 30 vulnerabilità

La società americana ha spiegato di aver fixato diversi bug di sicurezza scovati da ingegneri e ricercatori nelle passate versioni dell’OS. Queste riguardavano i driver grafici, Webkit, il kernel, ma anche applicazioni come Safari, Meteo e Foto. Fortunatamente, nessuno dei bug sembra essere stato sfruttato attivamente da parte dei malviventi informatici, ma Apple consiglia comunque di effettuare l’aggiornamento sui dispositivi compatibili.

Il colosso di Cupertino comunque ha incluso le stesse correzioni negli aggiornamenti iOS 15.7.2 ed iPadOS 15.7.2 che sono disponibili sugli smartphone ed iPad su cui non è possibile installare iOS 16.2, tvoS 16.2, watchOS 9.2 ed iCloud per Windows 14.1.

Stesso discorso anche per macOS Ventura 13.1, rilasciato ieri sera e che contiene gli stessi fix. Coloro che non possono eseguire l'aggiornamento a Ventura possono installare macOS Monterey 12.6.2 o macOS Big Sur 11.7.2 per ottenere la protezione contro alcune delle vulnerabilità in questione.

Tra le novità introdotte da Apple con iOS 16.2 troviamo anche l'applicazione Freeform, una vera e propria lavagna virtuale su cui scrivere ed annotare contenuti.