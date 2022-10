iOS 16.2 e iPadOS 16.2, abbiamo una finestra di lancio: svelate le novità in arrivo

Già da qualche giorno è stato confermato che Apple è al lavoro su iOS 16.2, la nuova versione del suo sistema operativo per iPhone. Stando a quanto riportato da diverse fonti affidabili, pare ora che iOS 16.2 arriverà a metà dicembre, portando con sé una serie di novità di un certo peso.

A confermare la finestra di uscita di iOS 16.2 sono in particolare il portale americano Macrumors e il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nell'ultimo numero della sua newsletter Power On ha parlato, oltre che del futuro di iOS 16 e della release di iOS 16.2, anche dei nuovi Macbook Pro in arrivo nel 2023.

Gurman ha dunque spiegato che iOS 16.2 arriverà entro fine anno sui nostri iPhone, probabilmente insieme ad iPadOS 16.2: entrambi i sistemi operativi, infatti, sono stati lanciati in beta pubblica la scorsa settimana, il che significa che i lavori su di essi dovrebbero ormai essere ad un buono stadio di avanzamento.

Tra le novità principali in arrivo con il nuovo sistema operativo troviamo l'integrazione delle Live Activities direttamente sulla schermata di blocco per alcune partite di football e baseball trasmesse in chiaro dall'app Apple TV. Gli utenti potranno seguire il risultato live dei match semplicemente dalla Dynamic Island del proprio iPhone 14 Pro o Pro Max, oppure, per tutti gli altri device, direttamente dalla schermata di blocco del telefono.

Sempre con iOS 16.2 arriverà poi il widget Sonno per la schermata di blocco, che vi permetterà di sapere senza aprire l'app Salute quante ore avete passato a letto e quale è stata la qualità del sonno nella notte precedente, consentendovi anche di consultare una serie di grafici relativi a tali parametri.

Su iPadOS 16.2 arriverà l'app Freeform, che sarà resa disponibile in realtà anche per iPhone ma che pare essere pensata quasi esclusivamente per i tablet di Cupertino. Quest'ultima vi fornirà una vera e propria lavagna digitale, sulla quale potrete scarabocchiare, disegnare e costruire elenchi, mappe concettuali e diagrammi in collaborazione con amici e colleghi. Infine, sempre iPadOS riceverà il supporto ai display esterni, già annunciato durante la WWDC dello scorso giugno.