iOS 16.2 modifica (ancora) le notifiche: le novità dall'ultima beta

A pochi giorni dal lancio di iOS 16.1.2, Apple ha messo a disposizione degli sviluppatori anche la Beta 4 di iOS 16.2, che porta con se una piccola ma significativa modifica nel Centro Notifiche.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, con iOS 14.2 Beta 4 le notifiche precedenti presenti nel Centro Notifiche ora vengono visualizzate direttamente e non bisognerà effettuare lo swipe verso l’alto per leggerle, come accade ora.

Con iOS 16 ed iOS 16.1, infatti, gli utenti non visualizzano le notifiche più vecchie del Centro Notifiche come avveniva con iOS 15, e devono fare uno swipe manuale verso l’alto dal centro dello schermo per accedervi. Ciò avviene quando si riceve una nuova notifica e l’utente sblocca e blocca il proprio iPhone senza interagire: iOS 16 di fatto le tratta come vecchie e la invia al Centro Notifiche in forma nascosta. Ciò si traduce spesso e volentieri nella perdita di avvisi anche importanti.

Con iOS 14.2 Beta 2 il funzionamento è stato modificato in parte: la visualizzazione delle notifiche precedenti come impostazioni default si applica solo al Centro Notifiche, a cui si può accedere scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Non è chiaro se tale modifica andrà a confluire nella versione finale dell’OS o meno. Il lancio è previsto per la fine del mese.