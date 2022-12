È il giorno di iOS 16.2: orario di lancio e novità dell'aggiornamento per iPhone ed iPad

Nella giornata di oggi, Apple dovrebbe lanciare iOS 16.2, l’atteso aggiornamento per iOS 16 per cui è già stata distribuita la Release Candidate qualche giorno fa e che porterà con se tante novità.

Come sempre, il colosso di Cupertino dovrebbe procedere con la distribuzione in prima serata, intorno alle ore 19:00: tenetevi pronti quindi a ricevere la notifica di disponibilità prima di cena, ed effettuate il backup dei vostri dispositivi.

Trattandosi di un major update per iOS 16, sono tante le novità che saranno introdotte. Tra tutte citiamo la nuova app FreeForm che sarà una vera e propria lavagna multipiattaforma che può essere utilizzata per prendere appunti, disegnare, salvare link ed altro e che approderà anche su iPad e Mac.

Con iOS 16.2 ed iPadOS 16.2, Apple reintrodurrà il supporto allo Stage Manager anche sui display esterni, oltre che un nuovo design per l’app Home che offrirà prestazioni più veloci ed una maggiore affidabilità a coloro che la utilizzano.

Sugli iPhone 14 Pro e Pro Max saranno presenti delle nuove opzioni per gli schermi always on: gli utenti avranno la possibilità di nascondere le notifiche e lo sfondo quando si attiva la modalità, facendo restare solo la data e l’orario.

Chiaramente, non si tratta delle uniche novità, e sono previsti anche nuovi widget (tra cui quello dell’app Farmaci) e fix di vari problemi segnalati dagli utenti.

Ricordiamo comunque che è già possibile installare iOS 16.2 attraverso la procedura spiegata in precedenza.