iOS 16.2 prossimo al lancio: Apple rimuove le firme da iOS 16.1 ed iOS 16.1.1

Il lancio di iOS 16.2 è ormai imminente: nelle scorse ore Apple ha dato il via alla distribuzione della RC del secondo major update per il proprio OS, che dovrebbe approdare in via ufficiale sui dispositivi degli utenti martedì prossimo.

Sebbene non siano arrivate ancora conferme ufficiali, a corroborare tale ipotesi ci pensa un’altra indicazione: Apple ha rimosso le firme da iOS 16.1 ed iOS 16.1.1, il che rende impossibile effettuare il downgrade per gli utenti che hanno installato iOS 16.1.2.

Qualche settimana fa infatti Apple ha lanciato iOS 16.1.2, un aggiornamento che ha corretto diversi bug segnalati dagli utenti in precedenza. Attualmente questa è l’unica versione del sistema operativo ancora firmata, ma nei prossimi giorni dovrebbe essere raggiunta dalla build 16.2.

Secondo le indicazioni emerse dalla fase beta tenuta con sviluppatori ed iscritti al programma di testing, iOS 16.2 aggiungerà la nuova app Freeform, ma anche dei miglioramenti all’app Home, delle nuove opzioni di personalizzazione per il display always on di iPhone 14, ma anche la nuova applicazione Apple Music Sing ed altro.

Il ripristino delle build iOS precedenti viene spesso utilizzato da coloro che eseguono il jailbreak dei propri iPhone e iPad o in caso di bug gravi. Tuttavia, almeno al momento non sono arrivate avvisaglie di questo tipo.