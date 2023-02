iOS 16.3.1 disponibile per il download su iPhone: perchè conviene aggiornare

Nella serata di ieri Apple ha lanciato iOS 16.3.1, il primo aggiornamento per iOS 16.3 disponibile da qualche settimana. Si tratta di un minor update che introduce con se diverse ottimizzazioni.

Disponibile attraverso il pannello "Aggiornamento Software" del tab "Generali" presente nell'app Impostazioni, iOS 16.3.1 include diverse correzioni di bug, e risolve dei problemi con le richieste di iCloud e Dov'è per Siri, ma ottimizza anche il rilevamento degli incidenti che negli ultimi tempi è stato oggetto di non poche notizie che hanno mostrato tutti i limiti del sistema introdotto con i nuovi iPhone. Apple infatti aveva affermato di essere al lavoro sul crash detection di iPhone dopo le numerose segnalazioni di falsi positivi ricevute dagli organi di polizia.

Particolarmente interessante è però anche il fix per iCloud, che potrebbe risolvere un problema che impediva ad alcuni utenti di attivare i backup automatici su iPhone ed iPad, un problema che alcuni hanno riscontrato poco dopo il lancio di iOS 16.3.

Il pacchetto pesa pochi megabyte e viene installato a stretto giro di orologio. Come sempre consigliamo di effettuare l'operazione con lo smartphone collegato ad una fonte di alimentazione e di completare un backup per evitare di perdere i dati nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto.