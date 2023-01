iOS 16.3, come attivare la protezione avanzata dati su iPhone e cos'è?

Tra le molte novità introdotte da Apple con il nuovo iOS 16.3 c'è una funzione che incrementa ulteriormente la sicurezza dei propri backup su iCloud: la Protezione Avanzata Dati.

Cos'è la Protezione Avanzata Dati di iCloud?

La Protezione Avanzata Dati di iCloud, come dicevamo poco sopra, è un nuovo livello di protezione per i backup effettuati dal proprio account sulla "nuvola" di Apple. Con la sua attivazione, si proteggono con la crittografia end-to-end i seguenti dati:

Backup dispositivo

Backup di Messaggi

iCloud Drive

Note

Foto

Promemoria

Segnalibri di Safari

Comandi rapidi di Siri

Memo Vocali

Biglietti di Wallet

Apple permette di decrittografarli esclusivamente sui dispositivi registrati. In questo modo, le informazioni resteranno sempre al sicuro anche nel caso in cui dovesse verificarsi una violazione dei dati su iCloud.

Come evidenziato nella documentazione, "poiché Apple non dispone delle chiavi necessarie per recuperare i tuoi dati, la procedura guidata ti consentirà di verificare i metodi di recupero che potrai usare se perdi l'accesso all'account".

Alcuni dati sensibili come le password salvate e le informazioni di Salute e Mappe invece sono già protetti dalla crittografia end-to-end.

Come attivare la Protezione Avanzata Dati di iCloud?

Dopo aver aggiornato il vostro dispositivo ad iOS 16.3, potete abilitare la Protezione Avanzata dei Dati dal menù Impostazioni, quindi facendo tap sul vostro nome e cognome. A questo punto potete spostarvi in iCloud: scorrete verso il basso e selezionate "Protezione Avanzata Dati". Vi basterà seguire la procedura mostrata sullo schermo ed il gioco è fatto.