iOS 16.3 guarda alla sicurezza: arriva la crittografia end-to-end totale per i dati iCloud

Nella giornata di ieri, Apple ha annunciato che iOS 16.3 sarà disponibile la prossima settimana. Il major update pur non implementando molte novità rispetto a quanto fatto da iOS 16.2, guarderà molto alla sicurezza ed Apple ha annunciato che estenderà l’opzione Advanced Data Protection al di fuori degli USA.

Con iOS 16.3, infatti, apple offrirà agli utenti la possibilità di abilitare la crittografia end-end per molte categorie di dati memorizzati su iCloud, tra cui foto, note, memo vocali, backup di messaggi, backup di dispositivi ed altro.

Le differenze rispetto alla situazione attuale sono tante. Se si attiva l’Advanced Data Protection dalle impostazioni, le chiavi di crittografia saranno eliminate dai server Apple e resteranno solo sui dispositivi degli utenti: in questo modo nè la Mela nè qualsiasi altra persona sarà in grado di accedere ai dati, anche in caso di violazione dei server iCloud.

L’Advanced Data Protection è stata lanciata negli USA lo scorso Dicembre 2022 dopo la pubblicazione di iOS 16.2, ed Apple aveva promesso l’estensione a livello mondiale nel 2023. Per poter accedere a tale funzione, è necessario che tutti i dispositivi utente siano aggiornati alle ultime versioni dei software, quindi ad iOS 16.3, iPadOS 16.3, macOS 13.2, tvOS 16.3 e watchOS 9.3.