iOS 16.3 ha risolto un grave bug che permetteva alle app di tracciare la posizione

A poco più di una settimana dal lancio di iOS 16.3, continuano ad emergere novità sul contenuto dei fix inclusi da Apple dall’aggiornamento. A quanto pare, il colosso di Cupertino ha affrontato un problema di sicurezza che poteva mettere a rischio la privacy degli utenti.

La correzione è etichettata come “CVE-2023-23503” e secondo quanto affermato da AppleInsider riguarda un exploit scoperto da un utente e segnalato ad Apple dal suo iPhone iOS 16.2.

Lo stesso utente ha notato che l’app iFood stava tracciando la sua posizione, nonostante avesse disattivato il tracciamento dalle impostazioni della privacy. Apple definisce il bug fix, presente sotto Apple Maps, come un “logic issue” poco allarmante, che però ha consentito alle app di “bypassare le preferenze sulla privacy”.

Dopo aver installato l’ultima versione dell’OS, ed effettuato un ripristino rapido dell’iPhone, l’utente non ha più riscontrato lo stesso problema, motivo per cui consigliamo ancora una volta di provvedere immediatamente all’aggiornamento dei vostri iPhone.

Tra le altre novità introdotte dall’OS, troviamo anche la possibilità di attivare la protezione avanzata dei dati su iPhone. Complessivamente, iOS 16.3 ha corretto tantissime vulnerabilità di sicurezza.

Apple ancora non ha dato il via alla fase di beta test di iOS 16.4. Solitamente la società americana è solita lanciare le versioni provvisorie dei propri OS subito dopo il lancio di quelle finali, ma non è avvenuto, un chiaro sintomo di come la distribuzione sia quanto mai lontana.