iOS 16.4.1 in arrivo? Il mini-aggiornamento comprenderà due importanti fix

È passata esattamente una settimana dal rilascio di iOS 16.4 da parte di Apple, avvenuto il 28 marzo. Sembra però che il colosso di Cupertino sia già pronto a pubblicare un altro aggiornamento software per iPhone e iPad già nei prossimi giorni. E no, non si tratta di iOS 16.5!

Stando a quanto riporta Macrumors dopo aver messo le mani su alcune linee di codice provenienti da fonti attendibili, iOS 16.4.1 sarebbe in arrivo entro la fine di questa settimana o nel corso della prossima, appena dopo le festività di Pasqua. Come ogni aggiornamento "intermedio", iOS 16.4.1 sarà un update di piccole dimensioni, probabilmente dovuto più a esigenze di stabilizzazione e correzione del sistema operativo degli iPhone che all'introduzione di nuove feature.

Con ogni probabilità, iOS 16.4.1 apporterà due importanti correzioni al software di iOS 16.4. La prima riguarda alcuni problemi riscontrati da un limitato numero di utenti con il Wi-Fi del proprio smartphone, che ha imposto loro di dissociare le proprie reti e riconnettersi nuovamente a queste ultime dopo aver effettuato l'aggiornamento.

La seconda, invece, è legata all'app Meteo, e si palesa con il blocco del caricamento dei dati dell'app su previsioni del tempo, temperature e altri dati meteorologici. Nelle scorse ore, in effetti, l'app Meteo è stata brevemente offline per tutti gli utenti iOS, ma il problema sembra essersi risolto nel giro di poco tempo: che Apple stesse implementando qualche fix lato server in attesa dell'arrivo di iOS 16.4.1?

Che iOS 16.4.1 arrivi meno, comunque, pare che anche iOS 16.5 sia alle porte: la prima Beta per Sviluppatori del sistema operativo è stata lanciata a poche ore da iOS 16.4, o quantomeno a poche ore dalla release della versione stabile di quest'ultimo. Una Beta Pubblica è invece arrivata già il 31 marzo, mostrandoci come i lavori del colosso di Cupertino sul nuovo software per iPhone procedano ormai spediti.