iOS 16.4, Apple pubblica la Beta 2 per sviluppatori: versione stabile in arrivo?

A soli dieci giorni dalla release della prima beta per sviluppatori di iOS 16.4, arriva oggi la seconda Developer Beta del sistema operativo mobile di Cupertino. Al contrario della scorsa beta, però, quest'ultima non sembra introdurre grandi novità sugli iPhone di nuova generazione.

Il fatto che iOS 16.4 Beta 2 sarebbe stato un aggiornamento "piccolo" era per la verità già noto da tempo, dal momento che iOS 16.4 Beta 1 è stato rilasciato in versione pubblica il 19 febbraio scorso e sembrava essere già una release praticamente completa dell'update, portando con sé feature molto richieste come le notifiche push di Safari sulla homepage e sulla lockscreen e il supporto per le Emoji di Unicode 15.

La seconda beta per sviluppatori di iOS 16.4, invece, si limita a poche novità di peso. Una di queste, nota Macrumors, è un piccolo restyling dell'app Libri di iOS, che introduce una nuova animazione per lo scorrimento delle pagine. Quest'ultima, per la verità, era presente nell'app fino all'ultima release di iOS 15, ma è stata successivamente scartata con il redesign del software apportato insieme ad iOS 16.

iOS 16.4 Developer Beta 2, poi, conferma l'arrivo delle feature di iOS 16.4 Beta 1, poiché comprende delle versioni sostanzialmente identiche a quelle dello scorso update tanto delle notifiche push di Safari quanto delle nuove Emoji confezionate dai grafici del colosso di Cupertino. In parallelo, la nuova beta aggiunge anche la possibilità di inserire pagine da browser terzi in Homepage, espandendo una feature per ora limitata al solo Safari.

In parallelo, anche iOS 16.4 in Beta 2 per sviluppatori comprende il revamp dell'app Casa e di HomeKit, che introduce il supporto per Matter nel software di domotica e gestione della casa di Cupertino: questo aggiornamento, per la verità, era stato inizialmente lanciato insieme ad iOS 16.2, con un rollout che si è però improvvisamente interrotto nel giro di poche ore.

Infine, vi segnaliamo che, insieme ad iOS 16.4 Beta 2, Apple ha rilasciato anche macOS Ventura 13.3 in Beta 2 per sviluppatori, la seconda Developer Beta di iPadOS 16.4 e degli aggiornamenti software per watchOS (che arriva a watchOS 9.4 Developer Beta 2) e per tvOS (che raggiunge la versione 16.4, sempre in Beta 2).