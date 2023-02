iOS 16.4 arriva con tante nuove emoji e il supporto a Matter: disponibile la Beta Pubblica

A circa 48 ore dal lancio della prima Developer Beta di iOS 16.4, Apple ha lanciato oggi anche la Beta pubblica del suo nuovo sistema operativo per iPhone. iOS 16.4 è dunque disponibile per tutti gli iscritti al programma Beta di Cupertino, e porta con sé una serie di nuove, interessanti feature per gli smartphone della Mela Morsicata.

Se siete curiosi di testare con mano l'aggiornamento a iOS 16.4, potete iscrivervi gratuitamente al Programma Beta di Apple, accessibile tramite un apposito portale della compagnia. Le beta pubbliche sono solitamente stabili e quasi-definitive, ma in ogni caso il consiglio è quello di aspettare una release ufficiale per aggiornare il vostro iPhone, soprattutto se si tratta dell'unico smartphone che utilizzate nella vita di tutti i giorni.

IOS 16.4 e iPadOS 16.4 aggiungono nuove emoji alla tastiera dei vostri iPhone e iPad: stiamo parlando delle emoticon introdotte da Unicode 15 lo scorso anno, che ora vengono ufficialmente supportate anche su iOS. Tra di esse troviamo i cuori azzurro, grigio e rosa, le maracas, il flauto di bambù, l'oca, l'asino, il corvo, la medusa e i simboli del Wi-Fi e del Khanda, oggetto sacro della religione Sikh.

Sono poi state rese disponibili le notifiche web push su Safari, che permettono ai siti web consultati tramite il browser di inviarvi notifiche push, esattamente come farebbe qualsiasi altra app installata sul vostro smartphone. Al momento, comunque, la feature è pressoché inutilizzata, visto che il supporto per quest'ultima dovrà essere introdotto manualmente dagli sviluppatori web sito per sito.

Inoltre, è tornata l'app Casa ridisegnata e basata sullo standard "universale" per la domotica Matter, dopo la brusca interruzione del rollout dell'app con iOS 16.2, probabilmente causato da alcuni bug inaspettati riscontrati da Apple proprio in fase di rilascio del software. Infine, tra le altre novità segnaliamo alcune piccole revisioni di design alle app Podcast e Apple Music, nonché un pagina apposita dedicata ad AppleCare nell'app Impostazioni.