iOS 16.4 in arrivo: Apple rilascia la Release Candidate, versione stabile imminente?

La scorsa settimana vi avevamo anticipato che iOS 16.4 sarebbe stato lanciato in tutto il mondo tra il 20 e il 21 marzo. Ci sbagliavamo... più o meno. Benché iOS 16.4 in versione stabile non sia stato ancora rilasciato, infatti, nelle scorse ore Apple ha pubblicato la versione Release Candidate del suo nuovo sistema operativo per iPhone.

Non solo: in parallelo alla versione RC di iOS 16.4 sono arrivate anche le Release Candidate di iPadOS 16.4 e macOS Ventura 13.3. Gli aggiornamenti sono stati pubblicati a due sole settimane dal rilascio della terza beta per sviluppatori di iOS 16.4, il che significa che l'aggiornamento in versione stabile è ormai dietro l'angolo. Come sempre, potete installare la RC di iOS 16.4 anche dal web, scaricando l'apposito profilo dal Developer Center e aggiornando il vostro device.

Come vi abbiamo già riportato, iOS 16.4 introduce le nuove emoji di Unicode 15, tra le quali troviamo il cuore azzurro, quello rosa e quello grigio, ma anche animali come l'alce, l'asino e la medusa, fiori come il giacinto, alimenti come lo zenzero e simboli come il Khanda, legato alla religione Sikh. Tutti questi emoji verranno introdotti anche su macOS con la RC di macOS Ventura 13.3.

Tra le novità più sostanziali di iOS 16.4 abbiamo invece le notifiche push web via Safari, che vi permetteranno di ricevere delle notifiche per i siti web aggiunti alla Homepage del vostro telefono, esattamente come se si trattasse di vere e proprie app. Inoltre, sarà ora possibile personalizzare l'app di apertura dei link in homepage, che potrà essere Safari o qualsiasi altro browser (per esempio Google Chrome o Microsoft Edge).

Inoltre, su iPhone 14 Pro e Pro Max troviamo un miglioramento della feature Crash Detection, diventata sfortunatamente nota per le decine di chiamate di soccorso "inutili" inviate da iPhone 14 ai soccorritori di diverse località sciistiche americane a causa di un funzionamento scorretto dei sensori dello smartphone. Con l'aggiornamento, dunque, la feature dovrebbe migliorare la sua capacità di identificare eventuali collisione dell'utente che tiene in tasca il telefono.