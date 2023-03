iOS 16.4 imminente: conferma da un operatore, arriva anche un 'nuovo' 5G

Il rilascio della Beta 2 di iOS 16.4 ha spianato la strada alle indiscrezioni circa il rilascio della versione stabile. Allo stato attuale non c'è alcuna ufficialità, ma le dichiarazioni di un operatore brasiliano lasciano poco spazio all'immaginazione.

A entrare nel merito è stato Claro, appunto un operatore brasiliano, che avrebbe lavorato negli ultimi mesi insieme ad Apple sulla possibilità di abilitare il cosiddetto 5G Standalone sui dispositivi della mela che lo supportano.

In particolare, Claro ha spiegato che "il 5G in modalità Standalone (SA) sarà disponibile su tutti gli iPhone compatibili con questa tecnologia, a partire dal rilascio della versione finale di iOS 16.4, prevista per marzo di quest'anno. La società sottolinea che dal lancio di Claro 5G+ nel luglio 2022, il vettore offre già l'accesso al 5G SA su tutti gli smartphone sul mercato che dispongono di questa tecnologia, come Samsung Galaxy S23 e Moto Edge 30 Pro 5G".

Insomma, potrebbe ormai essere questione di giorni prima di mettere le mani sulla versione stabile di iOS 16.4 sugli iPhone compatibili e chiaramente quella del 5G SA è una delle feature più intriganti del lotto, sebbene dipenda non solo dal terminale ma anche dall'infrastruttura nazionale.

Nello specifico, come molti utenti già sapranno, quello che abbiamo avuto finora a disposizione è stato solo un assaggio delle reali potenzialità del 5G, che abbiamo sperimentato nella variante NSA, ovvero legata all'infrastruttura LTE per il corretto funzionamento e la commutazione del segnale.

In soldoni, una volta passati definitivamente al 5G Standalone, non solo dovrebbe migliorare l'esperienza di comunicazione e navigazione, ma i dispositivi mobili compatibili dovrebbero beneficiarne enormemente anche sul fronte dell'autonomia, non dovendo tenere attive sia la connettività LTE che quella 5G. Una buona notizia per gli utenti, che potrebbe migliorare ulteriormente l'apprezzamento per l'ultima iterazione del sistema operativo: pensate che attualmente iOS 16 è installato sull'81% degli iPhone compatibili!