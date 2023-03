iOS 16.4 migliorerà notevolmente la qualità delle chiamate su iPhone

Con il lancio della Release Candite di iOS 16.4, si avvicina sempre più la pubblicazione dell’aggiornamento per iOS 16. Dall’ultima beta emerge un’indicazione quanto mai interessante: a quanto pare Apple introdurrà con il major update un’opzione per migliorare la qualità delle chiamate.

Nel changelog infatti è presente quanto segue: “l’isolamento vocale per le chiamate cellulari dà la priorità alla tua voce e blocca il rumore ambientale intorno a te”. La funzione è simile a quella presente su Pixel 7 di Google, dove è battezzata Clear Calling e si occupa del miglioramento della qualità delle chiamate.

Dal fronte Apple, però, si tratta di un’estensione di un’opzione analoga presente per le chiamate FaceTime: scorrendo il Centro di Controllo durante una videochiamata, e selezionando “Isolamento Vocale”, è possibile beneficiare di un miglioramento considerevole della qualità soprattutto in ambienti rumorosi come nelle strade trafficate, aeroporti, bar ed altri luoghi con forti rumori di sottofondo. Sostanzialmente il sistema si occupa di bloccare il rumore ambientale per consentire agli interlocutori di capire meglio ciò che stiamo dicendo. Con iOS 16.4 questo sistema sarà espanso anche alle chiamate da cellulare.

Tra le altre novità presenti in iOS 16.4 ed iPadOS 16.4 troviamo l’aggiunta di 21 nuove emoji, l’arrivo della funzionalità VoiceOver anche per le Mappe nell’app Meteo, l’estensione del rilevamento dei duplicati anche alle librerie foto condivise su iCloud e vari bug fix.

La pubblicazione dell’aggiornamento dovrebbe avvenire la prossima settimana, probabilmente in concomitanza con l’arrivo di Apple Music Classical.