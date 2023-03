iOS 16.4, ci siamo quasi: rilasciata la Developer Beta 3, versione stabile imminente?

Dopo aver scoperto che iOS 16.4 è ormai imminente, sembra proprio che Apple stia ultimando i preparativi per il lancio della nuova versione del suo sistema operativo. Nelle scorse ore, infatti, la Casa di Cupertino ha rilasciato la terza beta di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 per sviluppatori.

Il rilascio della terza Developer Beta di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 arriva ad una decina di giorni dalla pubblicazione della Beta 2 per sviluppatori di iOS 16.4, avvenuta solo il 28 febbraio scorso. Come sempre, tutti i device registrati al programma beta potranno installare la nuova release di iOS 16.4 dopo aver installato il profilo per sviluppatori tramite il sito web delle Beta di Apple. D'ora in poi, però, gli aggiornamenti in beta potranno essere installati solo connettendo il proprio ID Apple ad un account sviluppatore, che però ha un costo di 99 Dollari all'anno.

Come le scorse versioni beta, iOS 16.4 Beta 3 introduce i nuovi emoji di Unicode 15, che includono, tra le altre cose, i cuori grigi, rosa e azzurri, animali come l'asino, l'alce e la medusa, il giacinto, lo zenzero e il Khanda, uno dei simboli collegati alla religione Sikh. In totale, 31 saranno i nuovi emoji in arrivo su iPhone nelle prossime settimane.

Confermate anche le notifiche Push Web di Safari, che così arriveranno anche su iPhone e su iPad, dopo aver fatto il loro debutto mesi fa su macOS. Per ricevere queste ultime, vi basterà attivarle dalla pagina web di cui desiderate visualizzare le notifiche, che però dovrà essere inserita sulla schermata Home dello smartphone come collegamento rapido.

Allo stesso tempo, anche i collegamenti rapidi stessi verranno rivisti: sarà infatti possibile inserire link da Google Chrome e altri browser terzi, diversi cioè da Safari, nella schermata Home di iPhone e iPad. Aprendo tali link, verrà automaticamente caricata la pagina web ad essi collegata sul browser scelto dall'utente: verrà dunque meno l'automatismo dell'apertura dei link via Safari.

In parallelo, Apple ha rilasciato anche macOS Ventura 13.3 in Beta 3: il sistema operativo è disponibile ovviamente solo per gli sviluppatori, e anche in questo caso sembra che un lancio su più ampia scala sia ormai imminente. MacOS Ventura 13.3 introdurrà su Mac e Macbook le emoji di Unicode 15 e una nuova versione di HomeKit basata su Matter, lo standard "universale" per la domotica già adottato da produttori come Sonos, Philips, Amazon e Google.