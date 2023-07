iOS 16.5.1, Apple rilascia un intervento di sicurezza: risolto un grave problema su iPhone

Apple ha rilasciato un intervento di sicurezza rapido per iOS 16.5.1 nella serata di oggi, lunedì 10 luglio. Già a maggio, Apple aveva testato gli interventi di sicurezza rapidi con un fix apportato "al volo" su iOS 16.4.1: ora, invece, il colosso di Cupertino ne ha rilasciato uno per l'ultima versione del sistema operativo per iPhone.

In particolare, l'aggiornamento è chiamato Intervento di sicurezza per iOS 16.5.1 (a), e ha un peso di soli 2,8 MB. Dalla descrizione data dalla pagina degli aggiornamenti delle impostazioni dell'iPhone possiamo leggere che "questo intervento di sicurezza rapido risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti".

L'intervento di sicurezza è disponibile, oltre che per gli iPhone aggiornati ad iOS 16.5.1, anche per gli iPad con sistema operativo iPadOS 16.5.1 e per i Mac e Macbook aggiornati alla versione 13.4.1 di macOS Ventura. Su tutti e tre le tipologie di device, l'aggiornamento è fortemente consigliato da Apple e sembra risolvere un problema di sicurezza piuttosto grave, considerata la rapidità con cui la Mela Morsicata ha pubblicato il fix, senza neppure includerlo nella prossima release di iOS, iOS 16.6.

Per scaricare e installare l'aggiornamento, ovviamente, non dovrete far altro che aprire le impostazioni del vostro iDevice, sia esso un iPhone, un iPad o un Mac, recarvi in "Generali", in "Aggiornamento software" e quindi lasciare che il dispositivo effettui una ricerca online degli update disponibili. Fatto ciò, vi comparirà la possibilità di installare l'intervento rapido di sicurezza: a questo punto, non dovrete far altro che cliccare su "Scarica e Installa" e poi su "Installa ora" per ricevere l'aggiornamento.

Vi ricordiamo infine che l'installazione degli aggiornamenti di sicurezza richiede il riavvio rapido dell'iPhone, dell'iPad o del Mac, perciò non necessita di tempi di installazione particolarmente lunghi: sul nostro dispositivo, per esempio, il reboot ha richiesto solo una manciata di secondi. Intanto, comunque, anche iOS 16.6 è ormai in arrivo, dal momento che è già giunto alla quarta beta per sviluppatori.