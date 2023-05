iOS 16.5 è dietro l'angolo, ma già Apple pensa a iOS 16.6: le ultime novità

Mancano ormai poche ore all'arrivo di iOS 16.5, che potrebbe essere rilasciato tra oggi, lunedì 15 maggio, e domani, martedì 16 maggio. A confermarlo è la pubblicazione della seconda Release Candidate di iOS 16.5 per sviluppatori, avvenuta nelle scorse ore. Intanto, però, pare che Apple stia già pensando ad iOS 16.6.

Andiamo però con ordine: la seconda Release Candidate di iOS 16.5 è stata pubblicata da Apple poco dopo le 19:00 di oggi, lunedì 15 maggio, per tutti gli sviluppatori iOS. La prima Release Candidate di iOS 16.5, invece, è arrivata il 9 maggio, circa una settimana fa. A questo punto, considerata la frequenza degli aggiornamenti e la "storia" di Apple per le sue release, è assai probabile che iOS 16.5 arrivi domani, martedì 16 maggio, nel pomeriggio.

Sfortunatamente, iOS 16.5 non porta con sé grandi novità. Esso introduce infatti la nuova tab dedicata agli sport su Apple News, con la quale sarà possibile selezionare le partite, i match e le squadre di proprio interesse per seguire le notizie a riguardo con più facilità. Inoltre, è stato anche implementato un nuovo comando vocale per Siri, che permette di avviare e fermare la registrazione dello schermo dell'iPhone direttamente con la voce.

In parallelo all'imminente rilascio di iOS 16.5, comunque Macrumors riporta che i lavori interni su iOS 16.6 si sono intensificati in quel di Cupertino nelle ultime settimane. Secondo il portale americano, la prima beta dell'OS potrebbe essere rilasciata da Apple nei prossimi giorni agli sviluppatori, forse in concomitanza con il lancio della versione stabile di iOS 16.5.

Per quanto ne sappiamo, iOS 16.6 sarà il penultimo aggiornamento di iOS 16 prima del rilascio della nuova iterazione del sistema operativo di iPhone. Infatti, iOS 17 verrà svelato alla WWDC, per poi ricevere un lancio nel mese di settembre, insieme ad iPhone 15. Per questo motivo, iOS 16.6, probabilmente in uscita in versione stabile già alla WWDC, non dovrebbe portare con sé grandi novità: lo stesso, inoltre, vale per iOS 16.7, probabilmente in uscita tra fine agosto e inizio settembre.