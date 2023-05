iOS 16.5 in arrivo stasera? Orario e novità dell'aggiornamento

Solo qualche giorno fa, Apple ha lanciato la Release Candidate di iOS 16.5, l’aggiornamento per iOS 16 che dovrebbe arrivare questa sera, 15 Maggio 2023, sugli iPhone di tutto il mondo insieme agli aggiornamento per iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac.

Sulla base di quanto avvenuto in precedenza, anche con iOS 16.4, l’update dovrebbe essere in distribuzione già dalla serata di stasera o al massimo in quella di domani.

Solitamente, Apple lancia i pacchetti di questo tipo poco prima delle 20 ore italiane: l’orario da cerchiare è quello delle 19, quando dovrebbe arrivare la notifica di disponibilità su tutti i dispositivi compatibili.

Rispetto ai precedenti major update per iOS 16, però, le novità non dovrebbero essere tante ed iOS 16.5 dovrebbe focalizzarsi principalmente sul miglioramento delle prestazioni e la correzione dei bug.

Negli Stati Uniti è stata vista una nuova tab dedicata agli Sport su Apple News, il servizio che non è disponibile in Italia per la lettura delle notizie. In arrivo anche un’importante novità per Siri: dopo l’installazione gli utenti dovrebbero essere in grado di avviare una registrazione della schermata pronunciando la frase “Siri, avvia una registrazione dello schermo”.

Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori informazioni a riguardo ed appena sarà disponibile l’OS.