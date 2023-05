iOS 16.5 si avvicina: arriva la quarta Beta per Sviluppatori, versione stabile imminente?

Il rollout di iOS 16.4.1 è iniziato a inizio aprile: a meno di un mese di distanza dall'arrivo di iOS 16.4.1 in versione stabile, ora, il colosso di Cupertino ha rilasciato la quarta beta per sviluppatori di iOS 16.5, di iPadOS 16.5 e di macOS Ventura 13.4. Ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento.

Sfortunatamente, iOS 16.5 e iPadOS 16.5 saranno aggiornamenti minori rispetto alle release precedenti dei due sistemi operativi di Cupertino: si tratta di un fatto assolutamente prevedibile, se consideriamo che il lancio di iOS 17 è ormai vicinissimo, poiché l'aggiornamento dovrebbe essere presentato durante la WWDC 2023, che si terrà tra il 5 e il 9 giugno prossimi, per poi uscire in versione stabile nel mese di settembre.

In ogni caso, alcuni piccoli miglioramenti in iOS 16.5 e iPadOS 16.5 ci saranno: in primo luogo, Apple aggiornerà i comandi di Siri, introducendone uno totalmente nuovo che permette all'utente di chiedere all'assistente vocale della Mela Morsicata di avviare registrazioni dello schermo dello smartphone senza il tocco di alcun pulsante, ma semplicemente usando la voce.

Sempre su iOS, inoltre, arriverà una nuova tab per Apple News, questa volta dedicata agli Sport, che dovrebbe permettere agli utenti di accedere a contenuti focalizzati sulle proprie discipline sportive preferite. Inoltre, sempre per gli amanti dello sport, Apple dovrebbe introdurre una funzione di multi-viewing su Apple TV, che vi permetterà di vedere più match in contemporanea.

Sembra invece macOS 13.4 non porterà con sé altre novità, ma si limiterà ad apportare miglioramenti alla stabilità del sistema operativo e alle sue prestazioni. Tuttavia, sia la nuova release di macOS che quelle di iOS e iPadOS portano con sé un nuovo metodo di installazione delle Beta per Sviluppatori, che non possono più essere scaricate dal web, ma a cui è possibile accedere solo con un Apple ID registrato come sviluppatore e tramite l'Apple Developer Center. In altre parole, per scaricare le nuove beta per sviluppatori dovrete avere un profilo developer, pagando i costi mensili o annuali connessi a quest'ultimo.