iOS 16.5 disponibile in Italia: tutte le novità dell'aggiornamento appena arrivato

Dopo un ampio numero di indiscrezioni sull'uscita di iOS 16.5, alla fine Apple ha "mantenuto la parola" e rilasciato l'aggiornamento per tutti nella settimana prevista. Infatti, c'è voluto qualche giorno in più rispetto i rumor, ma adesso iOS 16.5 è effettivamente disponibile al download.

Sì, esatto: nella stessa serata italiana in cui OpenAI ha lanciato l'app di ChatGPT su iPhone, ovvero quella del 18 maggio 2023, la società di Cupertino ha aggiornato i suoi smartphone, portando il sistema operativo iOS alla versione 16.5. Possiamo tra l'altro già confermarvi che l'update è arrivato anche in Italia, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia.

La schermata di aggiornamento non è particolarmente precisa in merito alle novità introdotte, indicando banalmente "miglioramenti, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza". Tuttavia, da fonti come 9to5Mac e MacRumors si apprende che di mezzo, come d'altronde già noto da tempo, c'è un wallpaper Pride Celebration, ma non solo.

In Apple News arriva infatti una scheda "Sport" per seguire in modo più "rapido" gli eventi sportivi, mentre per il resto ci sono dei fix non di poco conto. Si va da problemi con Spotlight (la funzione di ricerca in determinati contesti poteva non rispondere più) fino a questioni relative all'ascolto dei podcast con CarPlay, passando per "grattacapi" legati a Tempo di utilizzo. Insomma, Apple ha colto l'occasione di questo aggiornamento anche per sistemare alcune questioni segnalate dagli utenti nel corso dell'ultimo periodo.

Per il resto, al netto dell'update legato agli iPhone, come spesso avviene in questi casi sono arrivati anche iPadOS 16.5, macOS Ventura 13.4 e watchOS 9.5. Insomma, potreste voler dare un'occhiata agli aggiornamenti, se siete possessori di un dispositivo Apple. Nel frattempo, i rumor relativi a iOS 17 non ne vogliono proprio sapere di cessare.