iOS 16.5, c'è la prima Beta Pubblica: cosa cambia rispetto a iOS 16.4?

La prima beta per sviluppatori di iOS 16.5 è arrivata solo tre giorni fa, il 28 marzo, a pochissime ore dal lancio della versione stabile di iOS 16.4 per tutti gli iPhone compatibili. A conferma di come Apple abbia accelerato i lavori su iOS 16.5 nelle ultime settimane, però, arriva ora anche la prima beta pubblica del sistema operativo.

Stando a quanto riporta Macrumors, infatti, iOS 16.5, iPadOS 16.5 e macOS Ventura 13.4 sono stati tutti rilasciati in Beta Pubblica 1, ovvero in una versione semi-stabile che si colloca a metà tra le Beta per Sviluppatori (o Developer Beta, le versioni Beta iniziali e spesso colme di bug) e le versioni stabili di ogni release del sistema operativo.

Ciò significa che iOS 16.5, iPadOS 16.5 e macOS 13.4 sono in arrivo nel giro di qualche settimana? Assolutamente no: solitamente, infatti, Apple rilascia fino a cinque versioni beta, sia pubbliche che per sviluppatori, di ogni proprio sistema operativo. Siamo dunque all'inizio del ciclo vitale dei nuovi aggiornamenti degli OS di Cupertino, che con ogni probabilità debutteranno in versione stabile solo a primavera inoltrata.

Come avevamo già notato per la Developer Beta 1, comunque, iOS 16.5 non avrà grandi novità rispetto ad iOS 16.4. Tra di esse troviamo una tab Sport per Apple News (nei Paesi in cui l'app è disponibile) e la possibilità per Siri di registrare con un video lo schermo dello smartphone. Per quanto riguarda macOS Ventura 13.4, invece, le novità sembrano addirittura essere nulle: l'update, dunque, si dovrebbe focalizzare solo su alcuni miglioramenti prestazionali e di stabilità.

In ogni caso, sappiamo già che Apple lancerà iOS 17 molto presto. Infatti, la Apple WWDC 2023 è stata annunciata solo un paio di giorni fa, e si terrà tra il 5 e il 9 giugno: proprio in questa cornice, la Mela Morsicata dovrebbe svelare i suoi nuovi sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac. Giunti a questo punto del ciclo vitale di iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura, dunque, è probabile che le nuove feature vengano tenute da parte per iOS e iPadOS 17, oltre che per macOS 14, in uscita in versione stabile tra settembre e ottobre.