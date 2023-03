iOS 16.5 migliora anche Siri: una nuova funzione lo rende più utile

Nella serata di ieri, a poche ore dal lancio di iOS 16.4 per gli utenti, Apple ha pubblicato la prima beta di iOS 16.5 che porta con se un’importante novità dal fronte Siri. L’assistente vocale integrato nelle piattaforme del colosso di Cupertino infatti si aggiorna con una nuova funzione.

A giudicare da quanto emerso, con la Beta 1 di iOS 16.5 Apple ha introdotto la possibilità di avviare una registrazione dello schermo tramite comando vocale. Nel video pubblicato da 9to5Mac si può vedere che pronunciando la frase “Siri, avvia una registrazione dello schermo”, lo smartphone inizia ad effettuare un video screenshot che attualmente si può avviare solo dal centro di controllo, premendo sul pulsante dedicato.

Come evidenziato stesso da 9to5Mac, al momento la frase di attivazione è un pò lunga e tutte le parole devono essere ascoltate specificamente dall’assistente vocale per avviare la registrazione.

Al momento non è chiaro quando vedrà la luce iOS 16.5. Il colosso di Cupertino ha dato il via alla beta per gli sviluppatori solo la scorsa notte, e probabilmente bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di poterlo vedere sui dispositivi. Probabilmente il lancio pubblico avverrà solo a primavera inoltrata.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile un nostro approfondimento con tutte le novità di iOS 16.4.