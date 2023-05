iOS 16.5, ormai ci siamo: arriva anche la Release Candidate, lancio imminente?

Nelle scorse ore, Apple ha confermato la finestra di lancio di iOS 16.5, di iPadOS 16.5 e di macOS 13.4: a quanto pare, infatti, i tre sistemi operativi arriveranno tra il 15 e il 21 maggio su tutti gli iPhone, iPad, Mac e Macbook compatibili. A confermare ulteriormente questa finestra, sono appena state pubblicate le Release Candidate dei tre OS.

La Release Candidate di iOS 16.5 arriva a solo una settimana dal lancio della quarta beta di iOS 16.5 e iPadOS 16.5, prima per gli sviluppatori e poi per tutti gli utenti Beta. Ciò significa che la frequenza degli aggiornamenti pubblicati da Apple sta rapidamente aumentando, segnalando la fine dei lavori da parte dell'azienda sulle ultime versioni dei suoi sistemi operativi per iPhone, iPad e Macbook.

D'altro canto, iOS 16.5 e iPadOS 16.5 non hanno grandi novità software: ce lo si poteva aspettare, soprattutto ora che iOS 17 sta per arrivare, poiché verrà annunciato nel corso della WWDC del 5 giugno prossimo. Possiamo dunque aspettarci che, salvo sorprese dell'ultimo minuto, la Mela Morsicata decida di non inserire nuove feature in iOS 16.5 e iPadOS 16.5 per "tenerle da parte" in vista di iOS 17.

Tra le novità minori di iOS 16.5 abbiamo una tab dedicata agli Sport di Apple News, che dovrebbe permettere agli utenti di accedere a tutti i contenuti sportivi che preferiscono nel giro di qualche tocco. Sarà anche possibile decidere di seguire i propri team preferiti per ricevere aggiornamenti live dedicati alla propria squadra del cuore. Verrà inoltre lanciata una nuova opzione per Siri, che permetterà di avviare e fermare la registrazione dello schermo con un comando vocale.

In parallelo, inoltre, il changelog della versione Release Candidate ci spiega che iOS 16.5 risolve diversi bug, tra cui uno all'app Podcast e uno alle impostazioni relative al tempo di utilizzo dello smartphone. Analogamente, anche macOS 13.4 introdurrà diversi bugfix, compreso uno ad un problema noto che rendeva impossibile la connessione via Bluetooth di tastiere esterne, e migliorerà velocità e stabilità del sistema operativo.