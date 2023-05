iOS 16.5 ha peggiorato la batteria su iPhone? La risposta di Apple

A poco più di due settimane dal lancio di iOS 16.5, sul web si moltiplicano le segnalazioni di utenti che lamentano problemi con l’autonomia dei loro smartphone dopo l’installazione dell’aggiornamento.

Uno di questi ha definito “iOS 16.5 mortale perla batteria”, mentre un altro ha osservato che dopo l’installazione dell’update la durata della batteria è “orribile”, con tempi di ricarica “drasticamente più lenti” e “temperature molto elevate”.

Ma quindi iOS 16.5 è davvero così pessimo per la batteria degli smartphone? E qual è la soluzione?

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in precedenza, in casi come questi l’unica soluzione è avere un pò di pazienza in quanto dopo l’installazione di una nuova versione del sistema operativo i dispositivi effettuano in background vari processo di indicizzazione e ricalibrazione della batteria che a loro volta, insieme agli aggiornamenti per le app e la reindicizzazione delle Foto, potrebbero far calare drasticamente l’autonomia. Terminata questa fase - che in genere richiede pochi giorni - però tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Anche in passato infatti Apple aveva affermato in risposta ad alcuni utenti che chiedevano lumi su iOS 15.4 che “è normale che le tue app e funzionalità debbano essere modificate fino a 48 ore dopo un aggiornamento”.

Il consiglio in casi come questi è di non effettuare l’aggiornamento a ridosso di viaggi o se sapete che nei giorni successivi starete a lungo senza caricabatterie.

Dalla scorsa settimana inoltre non è nemmeno più possibile effettuare il downgrade di iOS 16.4.1