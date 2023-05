iOS 16.5 'rompe' un popolare accessorio per iPad e iPhone: fate attenzione!

Sono passati solo quattro giorni dal lancio di iOS 16.5 in Italia: il nuovo sistema operativo per iPhone non ha portato con sé grandi novità, ma si è focalizzato su miglioramenti di performance, stabilità e sicurezza. Purtroppo, però, pare che dopo l'aggiornamento gli iPhone non siano più compatibili con un accessorio ufficiale Apple molto amato.

Stiamo parlando del dongle da Lightning a USB 3, anche noto come USB 3 Camera Adapter per iPhone e iPad. Il dongle si connette ad iPhone e iPad mediante una porta Lightning e presenta una porta USB-A che può essere utilizzata per collegare svariati device al proprio smartphone o tablet. Inoltre, il prodotto ha anche una seconda uscita Lightning per la ricarica, ed è finora stato la scelta di molti utenti su iPad.

Sfortunatamente, iOS 16.5 e iPadOS 16.5 "rompono" l'accessorio, poiché la compatibilità di iPhone e iPad con le due porte USB-A e Lightning del dongle sembra essere venuta meno proprio con il nuovo update. Un vero peccato, considerato che probabilmente si tratta dell'accessorio più comune tra gli adattatori venduti da Apple.

Il problema, riportato inizialmente da 9to5Mac, si è palesato con diverse segnalazioni sul sito web del Supporto di Apple, su Reddit e sul forum di Macrumors. Benché Apple consideri il dongle un accessorio per fotocamera, che permette per esempio di trasferire fotografie dallo smartphone alla propria reflex e viceversa, sono in moltissimi ad usarlo ancora per ragioni legate perlopiù alla produttività, come per esempio come porta di ingresso per adattatori Ethernet o altri dispositivi USB.

Al momento, sembra che Apple non abbia ancora offerto una soluzione agli utenti colpiti dal problema. Si tratta comunque con ogni probabilità di un bug lato software, che potrebbe essere rapidamente risolto con un eventuale fix via iOS 16.5.1, oppure aspettando l'uscita di iOS 16.6, in arrivo nei prossimi mesi.