iOS 16.6, Apple pubblica la Release Candidate: versione stabile in arrivo?

Conclusa la parentesi del burrascoso rilascio dell'intervento di sicurezza di Apple per iOS 16.5.1, pare che ora la versione successiva del software, iOS 16.6, sia in dirittura d'arrivo su tutti gli iPhone compatibili. Nelle scorse ore, infatti, Apple ha rilasciato iOS 16.6 in versione Release Candidate.

La release della versione Release Candidate di iOS 16.6 arriva a circa una settimana dal rilascio della quinta beta del medesimo sistema operativo. Solitamente, le versioni Release Candidate di iOS vengono pubblicate da Apple pochi giorni prima del rollout ufficiale degli aggiornamenti stabili del sistema operativo per iPhone, il che significa che, con ogni probabilità, iOS 16.6 arriverà entro fine luglio.

Come vi avevamo già riportato analizzando la quarta beta di iOS 16.6, è altamente improbabile che il sistema operativo di Cupertino porti con sé delle novità software di peso, considerando che si tratterà della penultima (o forse addirittura dell'ultima) iterazione di iOS 16, in uscita poco prima del lancio di iOS 17 nel mese di settembre. In ogni caso, la stessa Apple ha confermato che l'update porta con sé diversi miglioramenti di sicurezza e bugfix per i Melafonini compatibili, il che lo rende altamente consigliato per tutti gli smartphone della Mela Morsicata.

In parallelo, come sempre, il colosso di Cupertino ha rilasciato anche le versioni RC di iPadOS 16.6 e di macOS Ventura 13.5, che a loro volta non portano con sé feature aggiuntive, focalizzandosi su miglioramenti di stabilità e performance del sistema operativo. Anche in questo caso, le grandi novità si faranno attendere fino al rilascio di iPadOS 17 e macOS Sonoma, probabilmente nel mese di ottobre.