iOS 16.6, arriva la quarta beta per sviluppatori: c'è un'importante funzione di sicurezza

È passata meno di una settimana dal rilascio di iOS 16.5.1 in Italia da parte di Apple, con un importantissimo bugfix per iPhone. Intanto che gli utenti aggiornano i propri device, però, gli ingegneri di Cupertino continuano a lavorare su iOS 16.6 e macOS Ventura 13.5, la cui quarta beta per sviluppatori è stata rilasciata nelle scorse ore.

La quarta beta arriva ad una settimana dalla terza e a due settimane dalla seconda beta di iOS 16.6: la rapidità con cui Apple sta rilasciando le sue versioni di prova degli OS di iPhone, iPad e Mac indica che iOS 16.6, iPadOS 16.6 e macOS 13.5 sono vicini, ormai, e che la loro release potrebbe avvenire già entro i primi giorni di luglio. Se ciò fosse confermato, potrebbe esserci spazio anche per un'ultima versione di iOS, iOS 16.7, prima del lancio di iOS 17 a metà settembre.

In ogni caso, sappiate che iOS 16.6 e iPadOS 16.6 saranno aggiornamenti minori per iPhone e iPad, anche se dovrebbero comunque implementare almeno una feature di sicurezza estremamente importante per alcuni utenti. Stiamo parlando di iMessage Contact Verification Key, un sistema che permette agli utenti di essere certi del fatto che la persona con cui stanno chattando sia effettivamente chi dice di essere.

Apple ha spiegato che la funzione è stata pensata per gli utenti che si trovano a "fronteggiare delle minacce digitali estreme", ovvero per attivisti, giornalisti, membri di organizzazioni non-governative, ufficiali governativi e politici in regimi dove la libertà di parole e di opinione è compromessa. Con iMessage Contact Verification Key, dunque, questi utenti potranno verificare l'identità del loro interlocutore prima di avviare una chat con quest'ultimo, evitando così intercettazioni e campagne di phishing a scopo politico.

Invece, macOS Ventura 13.5 non avrà nuove feature degne di nota, limitandosi, come al solito, ad una serie di fix per alcuni bug di sistema e di miglioramenti di stabilità e performance per Mac. Le novità arriveranno con macOS Sonoma, in uscita insieme ad iOS 17 a settembre o, al più tardi, poco dopo quest'ultimo, nel mese di ottobre.